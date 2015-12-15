تقرير – مسؤولو تشيلسي اجتمعوا 9 ساعات لتحديد مستقبل مورينيو

مستقبل مورينيو على المحك.. هكذا يقول تقرير إنجليزي نشر اليوم الثلاثاء بعد خسارة تشيلسي الثانية على التوالي في الدوري والتاسعة في 16 مباراة أمام ليستر سيتي أمس الاثنين.

ونشرت "ديلي ميل" تقريرا يؤكد حدوث اجتماع لمسؤولي تشيلسي عقب خسارة الفريق أمام بورنموث قبل 10 أيام.. ودام الاجتماع 9 ساعات.

وانتهى الاجتماع إلى إعطاء الـ"سبيشيال وان" مزيد من الوقت لقلب موسم حامل اللقب الذي يحتل المركز الـ16 حاليا.

ومن الأسباب التي أبقت على مورينيو قبل تأهله كبطل لمجموعته في دوري الأبطال هو عدم رغبة النادي في دفع تعويض ضخك لمورينيو مقابل إنهاء عقده بجانب عدم تواجد مرشحين جاهزين لخلافته.

ويقول التقرير إن مدة الاجتماع الطويلة تدل على اهتزاز وضع مورينيو داخل قلعة لندن الزرقاء.

ولا تبدو الخسارة أمام متصدر الدوري ليستر سيتي كأي عامل مساعد في عملية إقناع مورينيو لمالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش بالإبقاء عليه.