بييلسا ورودجرز مرشحان لقيادة سوانزي

(إفي): يحتل الأرجنتيني مارسيلو بييلسا صدارة قائمة المرشحين لقيادة سوانزي سيتي الإنجليزي في دور المراهنات البريطانية لخلافة جاري مونك في تدريب الفريق.

يشار إلى أن بييلسا، الذي سبق له قيادة الأرجنتين وتشيلي، بدون فريق منذ فك ارتباطه مع مارسيليا في الثامن من أغسطس الماضي عقب الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فإن رئيس سوانزي هاو جينكينز سافر للأرجنتين للتفاوض شخصيا مع بييلسا للتعاقد معه في الأيام المقبلة.

ويحتل المركز الثاني في قوائم المرشحين بدور المراهنات البريطانية الأوروجوائي جوستافو بوييت، الذي سبق له التدريب في انجلترا مع برايتون وسندرلاند، ويقود حاليا آيك آثينا اليوناني.

يشار إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقد بويت مع النادي اليوناني هي 300 ألف استرليني (415 ألف يورو).

ومن ضمن الخيارات الأخرى، بريندان رودجرز الذي درب سوانزي بين عامي 2010 و2012 والهولندي دينيس بيركامب والإنجليزي مارك ووربرتون مدرب رينجرز الاسكتلندي حاليا.

وقاد المدرب المؤقت آلان كورتيس الفريق في مباراته الأخيرة التي تعرض فيها للهزيمة من مانشستر سيتي بهدفين لواحد.

ويحتل سوانزي بعد 16 جولة في المسابقة المركز الـ17 بـ14 نقطة وهو نفس رصيد نورويتش متذيل القائمة.