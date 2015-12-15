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نجم الجزائر يتحدث لـ في الجول عن منافسة كهربا وحقيقة الانضمام إلى الزمالك

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نجم الجزائر يتحدث لـ في الجول عن منافسة كهربا وحقيقة الانضمام إلى الزمالك نجم الجزائر يتحدث لـ في الجول عن منافسة كهربا وحقيقة الانضمام إلى الزمالك

كيف يرى المنافسة مع محمود عبد المنعم "كهربا" على جائزة الموهبة الأفضل؟ وهل بالفعل أصبح على أعتاب الانتقال إلى الزمالك؟ زين الدين فرحات نجم منتخب الجزائر الأوليمبي يُجيب لـFilGoal.com.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن عن القوائم النهائية المتنافسة على لقب الأفضل في القارة لعام 2015. وشهدت قائمة أفضل موهبة صاعدة تنافس مصري جزائري.

زين الدين فرحات لاعب وسط نادي الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر، يُنافس كهربا لاعب الزمالك ومنتخب على جائزة أفضل موهبة صاعدة.

مع تواجد ثنائي منتخب نيجيريا أزوبويكي أوكيشوكو وإيتيبو أوجينيكارو ولاعب منتخب مالي دجيجوي ديارا.

وعن الترشح ومنافسة كهربا تحدث زين الدين فرحات لـFilGoal.com قائلا: " المنافسة على الجائزة قوية للغاية".

وأضاف "أتمنى التوفيق لكهربا رغم إنه منافسي العربي الوحيد، ولكن أتمنى أن تكون الجائزة من نصيب عربي".

وأكمل حديثه قائلا: "مصر منتخب جيد وكهربا لاعب جيد أتمنى له التوفيق من أجل أن تكون الجائزة من نصيب لاعبي عربي، إما هو أو أنا. وكل التوفيق للاعبين العرب في كل مكان".

الانضمام إلى الزمالك؟

وخرجت العديد من صحف الجزائر تتحدث عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات من أجل ضم "خليفة سُفيان فيجولي".

نفس الحال بالنسبة للتقارير المصرية التي بدأت تتناقل وصول عرض من الزمالك إلى اللاعب.

فهل كل ذلك صحيحا؟

يُجيب زين الدين فرحات لـFilGoal.com قائلا: "لا. لا يوجد أي شيء من ذلك ولم يصل لي أي عرض".

وأتم "لن أترك نادي اتحاد العاصمة إلى للاحتراف الأوروبي. أوروبا فقط".

وسجل زين الدين فرحات في شباك منتخب مصر خلال بطولة إفريقيا تحت 23 سنة إلى جانب هدفه في شباك منتخب مالي، ليقود كتيبة الجزائر إلى أولمبياد البرازيل ريو دي جانيرو 2016.

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