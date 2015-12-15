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تأجيل محاكمة «غزلان» في «غرفة عمليات رابعة» لإتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة

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تأجيل محاكمة «غزلان» في «غرفة عمليات رابعة» لإتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة تأجيل محاكمة «غزلان» في «غرفة عمليات رابعة» لإتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة

محاكمة محمود غزلان – أرشيفية

 

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة محمود غزلان”في ضوء إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».. لجلسة 12 يناير المقبل لإتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين وعددهم 51 على رأسهم مرشد الإخوان “محمد بديع” ومنهم “غزلان” عدد من الإتهامات تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

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