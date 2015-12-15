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ولى ولى العهد السعودى يصل القاهرة ورئيس الوزراء فى استقباله

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ولى ولى العهد السعودى يصل القاهرة ورئيس الوزراء فى استقباله ولى ولى العهد السعودى يصل القاهرة ورئيس الوزراء فى استقباله
استقبل مطار القاهرة الدولى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد ووزير الدفاع السعودى والذى يرأس وفد لحضور فعاليات أعمال الاجتماع الثانى لمجلس التنسيقى المصرى السعودى.

وتأتى الزيارة فى إطار تطوير ودعم العلاقات بين البلدين، كما سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بمختلف المجالات، ويأتى المجلس التنسيقى فى إطار تفعيل إعلان القاهرة الذى تم الاتفاق عليه بين الرئيس السيسى والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى عهد السعودية ووزير الدفاع السعودى خلال زيارته فى يوليو الماضى. وكان فى استقباله باستراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة الدولى المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء.
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مصر 365

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