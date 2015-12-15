غدًا.. معارضة مني عراقي على حكم حبسها

تستمع غدًا الأربعاء، محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، إلى المرافعة بالمعارضة المقدمة من جانب دفاع الإعلامية على حكم حبسها 3 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه وكفالة آلف جنيه.

كان شعبان سعيد محامي الإعلامية مني عراقي، قد تقدم بطلب لاستخراج تصريح يثبت أن المدعي بالحق المدني والمدعو إيهاب أبو العلا، يعمل بمجال الخلايا الجذعية، بالمخالفة للقانون، وتم إغلاق العيادة نتيجة لذلك.

كان رئيس محكمة جنح أكتوبر، المستشار خالد خضر، قد قرر وقف سير الدعوى في المعارضة المقدمة من الإعلامية منى عراقي، مقدمة برنامج “المستخبي” على قناة القاهرة والناس، على حكم حبسها 6 أشهر، مع الشغل، وتغريمها 10 آلاف جنيه، وكفالة ألف جنيه، وذلك لاتهامها بسب وقذف أحد المواطنين، وتصويره دون علمه أو موافقته، لاستشعاره الحرج وإحالتها لرئيس محكمة 6 أكتوبر الابتدائية.

وجاء الحكم بعدما تقدم أحد المواطنين ويدعى إيهاب أبو العلا بدعوى يتهم فيها منى العراقي بسبه وقذفه بألفاظ بذيئة على شاشة قناة “القاهرة والناس”، بعدما أذاعت فيديو مصورًا معه دون علمه باستخدام كاميرا سرية، ودون الحصول على أذنه وموافقته.