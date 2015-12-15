محامي عميد «آداب الإسكندرية»: شخص مجهول وضع سيديهات خالد يوسف أمام منزل موكلي

أكد إيهاب ماهر محامي عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، أن شخصا مجهولا وضع سيديهات خالد يوسف أمام منزل موكله، بعد علمه بخلافه مع «يوسف».

وكان المستشار نبيل صادق المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، أمر بالتحقيق في بلاغ عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ضد البرلمانى خالد يوسف، والمرفق به سيديهات خادشة للحياء.

واتهم البلاغ رقم 4 2020 لسنة 2015، المخرج خالد يوسف بالتحرش الجنسى بزوجة عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وسرقة كارت الميمورى الخاص بتليفونها، والذي يضم صورا شخصية لها، وأرفق به 20 فيلما أكد المدعى أنها إباحية وتخص المخرج.