غدًا.. محاكمة ثلاث متهمين بـ«أحداث دار السلام»

تنظر غدًا الأربعاء محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، ثاني جلسات محاكمة كلًا من محمد عبد المنعم أمام محمد “عامل” 22 سنة” منتحل صفة صحفي وعاصم عبد الحكيم نجار عبدالقادر19 سنة وعبد الحمن سيد علي محمد 15 سنة لاتهامهم بأحداث العنف بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم الإخلال بالأمن والنظام العام حال قيامهم بالتظاهر دون إخطار الجهات المختصة بيوم 24 إبريل الماضي.

كما حازوا وأحرزوا في خضم التظاهر أسلحة وعطلوا حركة المرور، وكذلك تعريض أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة للخطر، كما وجهت لهم النيابة تهمة أخرى وهي حيازة وإحراز بواسطة يعضهم زجاجات مولوتوف، مما تستخدف في الاعتداء على الأشخاص.