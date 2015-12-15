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إضراب مدير مخازن و3آخرين عن الطعام اعتراضا على مخالفات بـ"طرق الوادى الجديد"

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إضراب مدير مخازن و3آخرين عن الطعام اعتراضا على مخالفات بـ"طرق الوادى الجديد" إضراب مدير مخازن و3آخرين عن الطعام اعتراضا على مخالفات بـ"طرق الوادى الجديد"
أعلن مدير عام قسم المخازن التابعة لمديرية الطرق بالوادى الجديد عثمان عبد المنعم، و3 آخرون، اليوم الثلاثاء، إضرابهم عن الطعام داخل مستشفى الخارجة العام اعتراضا على سياسة المهندس مجدى الطماوى مدير عام المديرية وتعنته ضدهم لقيامهم بتقديم مذكرات تتضمن مخالفات مالية وإدارية تتعلق بالمديرية.

وطالب المضربون بإقالة مدير عام مديرية الطرق لتعنته معهم والمعاملة السيئة لهم وقاموا برفع مذكرات لوزير التنمية المحلية وعدد من الجهات الرقابية وتقديم ملف بتلك المخالفات إلى اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم لمطالبته بالتحقيق فيها.

وقال محمد سيد سعيد، مسئول لجنة الطوارئ بجمعية المستقبل لحقوق الإنسان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع " إن 4 موظفين بقطاع الطرق بالوادى الجديد وهم، محمد أحمد خليل، عامل، وعثمان عبد المنعم محمود، مدير مخازن المديرية، ومحمد ياسين عبد الله مرجان، عامل طرق ، وصلاح حامد، حرفى خراطة، يتضررون من مدير عام الطرق وأعلنوا إضرابهم عن الطعام وقدموا للجمعية مذكرة مشفوعة بالمستندات بشأن تلك المخالفات التى استلمها من العاملين المضربين وقدمها إلى المحامى العام لنيابات الوادى الجديد التى تم سؤاله فيها أمام النيابة وتم استدعاء مدير الطرق للتحقيق معه فيها.

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