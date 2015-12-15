كابوس الأوليمبياد – رئيس بعثة السنغال: 4 أسباب وراء فشل المنتخب الأوليمبي

شدد رئيس بعثة المنتخب الأوليمبي للسنغال وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حمادة المصري على التزام جميع أفراد البعثة بالتعليمات وعدم وجود مشاكل أثناء المشاركة في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وكان المنتخب الأوليمبي قد فشل في التأهل للأوليمبياد عبر المشاركة في البطولة بل وتذيل مجموعته التي ضمت الجزائر ونيجيريا ومالي.

ولكن عدد المصري 4 أسباب من وجهة نظره كانت السبب في كابوس الأوليمبياد وسردها في تقريره المقدم لاتحاد الكرة.

وكل ما يلي من تقرير حمادة المصري...

"أرى من وجهة نظري أن غياب عامل التوفيق بالإضافة الي غياب مبدأ تكافؤ الفرص في نظام البطولة من قبل الكاف فضلا عن الظلم التحكيمي كانوا من أهم أسباب تعثر الفريق بالإضافة إلى شعور بعض اللاعبين بالاطمئنان الزائد بسهولة الحصول على البطولة"

"وجب التنويه على التزام جميع أفراد البعثة جهازا فنيا واداريا وطبيا ولاعبين بالتعليمات وتحليهم جميعا بالروح الرياضية والالتزام باللعب النظيف"

"لم تكن هناك أي مشكلة من نوعها أو خروجا عن النص من كافة عناصر البعثة مما كان له أكبر الاثر في نيل البعثة استحسان وإشادة السفارة المصرية بالسنغال وأيضا أفراد الجالية المصرية هناك"

"وهذا ما كنت أسعى إليه من أول يوم بأن تكون البعثة خير سفراء لبلدنا.. فالجميع كان ملتزما بالتعليمات بمنتهي الدقة والانضباط وفقا لسياسة وبرنامج الفريق خلال مده التواجد بالسنغال"

"كما إني أؤكد على انضباط اللاعبين جميعا في التزامهم بمواعيد التجمعات في التوقيتات المختلفة ما بين تناول الوجبات أو مواعيد التدريبات ، أو التحرك من وإلى ملعب التدريب فضلا عن عدم حدوث أي مشكلة على الإطلاق بينهم.. فالروح الطيبة بين اللاعبين هي التي كانت سائدة بينهم جميعا"