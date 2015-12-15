فيديو | محلب وكامل الوزير يتفقدان سير العمل بمشروعات شرق بورسعيد

أعلن اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن اﻷيام القادمة سوف تشهد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى لعدد من المشروعات ستكون بمثابة هديتة للشباب خاصة حديثى التخرج مشيرا الى ان جميع المشروعات التنموية الجارى العمل بها وتنفيذها حاليا موجهه فى اﻻساس للشباب لتوفير فرص عمل حقيقية وبمقال مادى متميز جدا مؤكدا ان الرئيس يتابع يوميا سير العمل وهناك تقارير اسبوعيه تعرض عليه فى هذا الشأن .

جاء ذلك خﻻل المؤتمر الذى عقده الوزير بموقع العمل بمشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد بحضور المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات الكبرى الذى قام بتفقد المشروع بجانب المنطقة الصناعية التى سيتم اقامتها بالظهير الصحراوى جنوب الميناء .

واكد اللواء الوزير أننا ندعو الشباب من مختلف المهن والتخصصات للقدوم للعمل بالمشروعات حيث انه تم البدء ببرامج ﻻعادة تاهيل الشباب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ، وقال : ان المشروع فى حاجة للعديد من المهن الحرفية كسواقين اللوادر والنجارين والحدادين بجانب عمال الخرسانات وهى جميعها مهن شريفة ﻻتنقص نهائيا من قيمة الشباب بل فرصة لتوفير دخل جيد للشاب يستطيع من خﻻله توفير جميع متطلباته الحياتية مؤكدا ان الشركة القابضة للتشييد والتعمير تم اﻻتفاق معها على برنامج متكامل لتأهيل واعداد الشباب .

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وحول العمل بمشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد اعلن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ان جميع اﻻعمال تتمحور فى قطاعين اﻻول انشاء قناة جانبية بطول 9.5 كيلو متر لتكون مدخل مستقل للميناء بعيدا عن خط سير القوافل لقناة السويس بما يحقق توفير للوقت وسرعه فى اعمال الشحن والتفريغ بجانب زيادة نسبة السفن القادمة للميناء .

اما المحور الثانى هو زيادة عدد أرصفة الميناء من رصيفين بطول 2.4 كيلو متر الى 12 رصيف بزيادة 10 ارصفة جديدة بطول 5 كيلو مترات ليكون اجمالى ارصفة الميناء 7.4 كيلو متر مشيرا الى ان هناك اسبقية ثانية بالمشروع وهى تنفيذ 5 كيلو مترات من اﻻرصفة ولكن لن يتم تنفيذها لحين دراسة مدى جدواها فى المستقبل.

وأوضح الوزير ان 10 شركات وطنية بدأت العمل بالفعل في إنشاء الأرصفة البحرية بطول 500 متر لكل شركة بإجمالي 5 كيلو كمرحلة أولى و10 كيلو كمرحلة ثانية ومن المنتظر الإنتهاء من أعمال المشروع في نهاية عام 2017 على أن يتم الإنتهاء من اعمال الارصفة كمرحلة أولي في ديسمبر من العام المقبل.

عن المنطقة الصناعية قال الوزير ان اجمالى مساحة المنطقة تبلغ نحو 40 مليون متر مربع وتم البدء فى تنفيذ مد البنية اﻻساسية للمرحلة اﻻولى باجمالى 10 مليون متر مربع مشيرا الى ان تلك المنكقة مخصصة ﻻربعة انشطة صناعية فقط هى السيارات والمعدات الهندسية واﻻلكترونيات بجانب التعبئة والتغليف مؤكدا ان اول مصنع سيتم اﻻنتهاء من انشاؤه ليكون نموذجا لجميع المصانع فى مارس القادم .

وحول العمل بانفاق قناة السويس اوضح الوزير ان الشركة اﻻلمانية الموردة لماكينات الحفر انهت توريد ماكينة حفر نفق اﻻسماعيلية بالكامل وجارى تركيبها حاليا اما بالنسبة لنفق بورسعيد فسوف تصل فى 20 من الشهر الحالى وان اعمال الحفر اسفل قناة السويس بالنفقين سوف تبدأ فى 25 ابريل تزامنا مع ذكرى تحرير سيناء .

واشار انه تم اﻻتفاق مع الشركة اﻻلمانية على قيامها باﻻشراف على حفر اول 100 متر فقط اما البقية فستكون بايدى مصرية خالصة مشيرا الى ان مصر ظلت طوال 20 عاما معتمدة على شركات اجنبية فى حفر مترو اﻻنفاق واليوم فان الشركات المصرية هى من ستقوم بحفر اﻻنفاق مؤكدا انه تم اﻻتفاق مع الجانب اﻻلمانى على قيام الشركات المصرية باعمال حفر اﻻنفاق بالمنطقة العربية بالكامل دون وجود شريك او منافس لها .

وعن تمديد الطرق للمنطقة اوضح ان اجمالى الطرق الممهدة يبلغ نحو 190 كيلو متر من بورسعيد وحتى نفق الشهيد احمد حمدى تم اﻻنتهاء من 50 كيلو من القنطرة وحتى سرابيوم والباقى سيتم اﻻنتتاء منها قريبا .

وصرح الوزير انه سيتم العمل خﻻل الفترة القادمة فى انشاء المدينة السكنية للعاملين بمشروعات شرق بورسعيد وتضم 10 اﻻف وحدة سكنية تستوعب 50 الف نسمة كما يتم التخطيط ﻻنشاء المدينة المليونية بناء على توجيهات الرئيس وستقام على ساحل البحر المتوسط بمنطقة شرق بورسغيد وتبدء بمرحلة اولى تبلغ 50 الف وحدة سكنية وتستوعب مليون نسمة وهناك اقتراح بتسميتها بورسعيد الجديدة على نمط اﻻسماعيلية الجديدة شرق القناة .

من جانبة وجه المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات الكبرى ضرورة قيام شركة المقالون العرب بتوريد كمية اكبر من الشواكيش الخاصة بحفر الخوازيق المستخدمة للرصيف البحرى حتى يتم انجاز جميع مراحل المشروع فى توقيتاته وعقد محلب اجتماعا مع الشركات المنفذة بحضور اللواء كامل الوزير والمهندس هانى عازر المستشار العلمى لبحث المعوقات القائمة امام الشركات وتذليلها .

واكد اللواء كامل الوزير ان المصريين كما حققوا الوعد بحفر قناة السويس الجديدة فى عام واحد فهم قادرين على اتمام مشروع ميناء شرق بورسعيد فى توقيتاته المحددة فى عامين للوفاء بالتزام مصر امام العالم اجمع مشيرا الى ان الخير قادم للوطن بفضل سواعد الشباب المصرى .

من جانبة قال اللواء أشرف وجيه رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ان 70% من الأرصفة الجاري انشاءها معدة لتداوال الحاويات و30% من الارصفة متعددة الأغراض مشيرا ان الخطة الزمنية للإنتهاء من أعمال الأرصفة في اول ديسمبر من العام المقبل على ان يتم الإنتهاء من اعمال الانشاءات بالمنطقة بالكامل في نهاية عام 2017 .