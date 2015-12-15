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مطار القاهرة يكافح التدخين بجهازيين كوريين ‎

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مطار القاهرة يكافح التدخين بجهازيين كوريين ‎ مطار القاهرة يكافح التدخين بجهازيين كوريين ‎

جهاز مكافحة التدخين

بدأت سلطات مطار القاهرة الدولي في تطبيق تجربة جديدة داخل صالات الخدمة المميزة بمبنى الركاب رقم “3″ بالمطار، وهي الاستعانة بجهاز كوري لشفط أدخنة السجائر من الصالة والحفاظ على البيئة بالصالات.

وصرح اللواء طيار أحمد جنينة رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، أنه تم وضع جهازين منحة كورية داخل صالاتي السفر والوصول بالمطار في تجربة جديدة لشفط أدخنة السجائر أثناء انتظار الركاب داخل الاستراحات.

وأضاف جنينه أن مسئولين من السفارة الكورية حضروا إلى المطار لمشاهدة بدء تطبيق التجربة الجديدة، وقال إن الجهازين منحة في إطار توطيد العلاقات بين البلدين، وقال ‘‘إننا نسعى إلى الاستفادة بالتجربة الكورية في مجالات المطارات’’.

 

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