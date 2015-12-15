محمد بن زايد يختتم زيارته للصين

اختتم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية.

وكان سموه قد قام اليوم بزيارة عدد من المؤسسات الاقتصادية في قطاعي المال والصناعة في مدينة شنغهاي في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية.

فقد استهل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زيارته اليوم إلى مدينة شنغهاي بزيارة " سوق شنغهاي المالي".

واستمع سموه من المسؤولين في سوق شنغهاي المالي إلى شرح عن مراحل تاريخ انشاء السوق الذي تعود بداياته إلى عام 1891 حيث زادت نسبت تداول أسهم المعادن مما أدى إلى تأسيس "رابطة مساهمين شنغهاي" وهي أول سوق مالي في الصين وقد أعيد تشييده وافتتاحه بتصميمه الحالي عام 1990.

وشاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مكونات قاعة التداول الرئيسية وما زودت به من شاشات عرض وأجهزة إلكترونية خاصة تسهل للمتعاملين تداولهم في أسهم السوق.

واطلع على المتحف الخاص بالسوق المالي وتاريخ نشأته ومراحل تطوره وما ضمه من وثائق وسندات كانت متداولة في بدايات إنشاء السوق وأهم الشركات التاريخية التي ساهمت فيه.. حيث أشار المسؤولون عن السوق المالي إلى الشركات المسجلة في سوق شنغهاي المالي حاليا والتي تتنوع من الشركات العملاقة في السلع الأساسية إضافة إلى شركات التكنولوجيا المتطورة والتقنيات المتقدمة وما يقوم به السوق من تجارة الأوراق والسندات المالية والصناديق الاستثمارية والمنتجات التجارية.

وسجل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كلمة في سجل الشرف قال فيها .. " يسعدني أن أزور سوق الأوراق المالية في مدينة شنغهاي أحد الرموز الاقتصادية والمالية في الصين والاطلاع على تاريخه وأعماله ودوره في رفد الاقتصاد الصيني وتعزيز مكانته على الخارطة العالمية ".

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> كما قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة المؤسسة الصينية للطائرات التجارية "كوماك".

واستمع سموه لشرح من المسؤولين الصينين حول المؤسسة التي تأسست في شنغهاي عام 2008 وأعمالها في مجال تصنيع الطائرات المدنية وما تضمه من مجموعة شركات ومعاهد ومختبرات متخصصة في البحوث والتطوير وتصميم الطائرات والإنتاج والتصنيع والخدمات.

وذكر القائمون على الشركة أن أول إنتاج لطائرة ركاب كبيرة من طراز / C919 / في خط التجميع النهائي في شركة كوماك كان خلال شهر نوفمبر 2015 وهي تتسع لـ / 158 / راكبا حيث يبلغ مدى الطيران / 4000 / كيلومتر وستبدأ تجربة إقلاع الطائرة / C919 / في رحلتها الأولى في السنة المقبلة وتتبعها الرحلات التجريبية لها لحوالي ثلاث سنوات قبل التشغيل للغرض التجاري.

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