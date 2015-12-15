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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في الشهيد سلطان بن هويدن الكتبي

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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في الشهيد سلطان بن هويدن الكتبي محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في الشهيد سلطان بن هويدن الكتبي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في الشهيد البطل العقيد ركن سلطان محمد علي بن هويدن الكتبي الذي لاقى وجه ربه دفاعا عن الحق والشرعية في اليمن الشقيق ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الامل للشعب اليمني الشقيق.

وإلى ذلك فقد قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة محمد جمعة النابودة بزيارة مجلس عزاء الشهيد في مدينة الذيد بعد ظهر اليوم، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته لذوي وإخوان وأنجال الشهيد البار مبتهلا إلى الله تبارك وتعالي أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته ومحبيه وزملاءه رفاق السلاح في قواتنا المسلحة الباسلة جميل الصبر وحسن العزاء /إنا لله وأنا إليه راجعون.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعرب خلال تقديمه التعازي لأفراد أسرة الشهيد عن اعتزازه بشباب الوطن ومنتسبي قواتنا المسلحة الذين سطروا بدمائهم وبطولاتهم ملحمة في الوفاء والتضحية والبسالة من أجل الحق والدفاع عن المظلوم ونصرة الاشقاء في الجمهورية اليمنية.

وأكد سموه أن هؤلاء الرجال إنما يجسدون في ميادين الشرف والعزة المعاني النبيلة للأخوة ونجدة المظلوم ونصرة الحق ..والبطل الشهيد العقيد ركن سلطان الكتبي هو نموذج للقائد العسكري المقدام الذي يتقدم جنوده في أرض المعركة كي يكون قدوة لهم في الشجاعة والفداء.

رحم الله الشهيد سلطان وجميع شهداء الوطن رحمة واسعة طيب الله ثراهم ولاحول ولاقوة إلا بالله العظيم.

  وأكد سموه أن قيادة دولتنا العزيزة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الاعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، تولي الشهداء الابرار وأسرهم كل التقدير والرعاية والاهتمام تجسيدا للحديث القدسي الشريف الذي يقول "أنا خليفة الشهيد في أهله من أرضاهم فقد ارضاني"، صدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
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