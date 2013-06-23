الجيش الحر يعلن سيطرته على أجزاء كبيرة من حى الراشدين بحلب

أعلن الجيش السورى الحر أنه سيطر على أجزاء كبيرة من حى الراشدين ويحاصر مقر البحوث العلمية وحى جمعية الزهراء، ومقر الأكاديمية العسكرية فى حلب وذلك فى يوم سقط فيه عدد من القتلى وتواصلت فيه الاشتباكات والقصف على مناطق عدة فى سوريا.

وقد أعلن الجيش السورى الحر فى حلب بحسب ما جاء بالجزيرة، بدءَ معركة القادسية للسيطرة على الأحياء الغربية الخاضعة للنظام، وقال أن مقاتليه فى البلدة القديمة تمكنوا من تحقيق تقدم عبر إحكام سيطرتهم على حى العقبة وأجزاء كبيرة من حى العواميد.

ويهدف المقاتلون من هذه الخطوة إلى تعزيز حصارهم لقلعة حلب التاريخية ذات الموقع الإستراتيجى المشرف على أجزاء واسعة من المدينة.

وقد بث ناشطون صورا للاشتباكات الدائرة بين الجيش الحر وقوات النظام فى حلب، فى بدء معركة سماها الجيش الحر بالقادسية للسيطرة على الأحياء الغربية فى حلب.