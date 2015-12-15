ضبط مدير عام سابق بـ"تموين أسيوط" للتربح من بيانات مواطنين وهمية

ألقت الأجهزة الأمنية بأسيوط بالتعاون مع مباحث التموين ، اليوم، الثلاثاء، القبض على مدير عام بمديرية التموين بأسيوط، لاتهامه باستيلائه على بعض أجهزة الحاسب الآلى الخاص ببعض المكاتب التموينية، مستغلاً الأرقام السرية الخاصة بتلك الأجهزة، والدخول على برنامج الكروت الذكية لبطاقات التموين، التى سبق التحصل عليها، وقيامه بإثبات بيانات على غير الحقيقة.

وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، تفيد بقيام "م.س"، مدير عام بمديرية تموين أسيوط سابقاً بالمعاش حالياً، سبق اتهامه فى قضيتين "إحراز مخدرات وخمور – خيانة أمانة" ومقيم دائرة مركز شرطة ديروط بالتحصل على بعض أجهزة الحاسب الآلى الخاص ببعض المكاتب التموينية مستغلاً الأرقام السرية الخاصة بتلك الأجهزة والدخول على برنامج الكروت الذكية لبطاقات التموين، التى سبق التحصل عليها، وقيامه بإثبات بيانات على غير الحقيقة، وتنفيذ الإضافات، والخصومات على برنامج التموين، وإعادة إلحاقها بالمنظومة مثل إثبات أشخاص لا يستحقون صرف المقررات التموينية، أو إضافة أرقام على غير الحقيقة لأصحاب المخابز والبدالين التموينيين، وذلك بمقابل مادى بقصد التربح.

وبالتحرى تبين صحة المعلومات وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بمسكنه وبحوزته كمية من مخدر الأفيون تزن 250 جرام بقصد التعاطى، وماكينة صرف خبز خاصة بأحد المخابز البلدى، و15 ألف جنيه حصيلة المتهم بالتلاعب بالبيانات، وثلاثة أختام خاصة بمفتشى التموين، و247 بطاقة تموينية (بطاقة الأسرة) سارية وسليمة، و181 بطاقة تموينية (بطاقة الأسرة) تالفة، و6بطاقات تموينية متهالكة ومعطلة، و 100 كارت رقم سرى، و7 بطاقات كارت ذهبى خاصة بمفتشى التموين، و5 فلاشات تابعة لبعض شركات الاتصالات والمعلومات، 5 فواتير بيع خبز بإجمالى 2765جنيه، 4186 استمارة تدقيق بيانات، و625 كشوف إصدار بطاقات فصل جماعى، 2656 اسم مدون بكشوف واستمارات، واسطوانة مُدمجة مسجل عليها البيانات الكاملة لإدارة تموين القوصية، وأوراق، وكشوف، ومستندات بها أرقام سرية لجميع إدارات التموين على مستوى الجمهورية وتم ضبط جهاز الكمبيوتر، الذى يتم إدراج معلومات المواطنين من خلاله لإضافتهم على المنظومة التموينية، وبمواجهة المذكور أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التربح المادى غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.