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فيديو| خالد تليمة : وصلنا لأعلى درجات الانحطاط ونسير في طريق «اللي هيتكلم حاجته موجودة»

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فيديو| خالد تليمة : وصلنا لأعلى درجات الانحطاط ونسير في طريق «اللي هيتكلم حاجته موجودة» فيديو| خالد تليمة : وصلنا لأعلى درجات الانحطاط ونسير في طريق «اللي هيتكلم حاجته موجودة»

خالد تليمة – أرشيفية

قـال الإعلامي خالد تليمة، إن وصلت لأعلى درجات الإنحطاط، بعد عرض صور وفيديوهات المخرج خالد يوسف.

وأضاف تليمة ، خلال برنامج “صباح أون” المذاع على فضائية اون تي في، صباح اليوم الثلاثاء: “لازم نبارك لبعض، لأن ما حدث بينتهك الدستور والخصوصية المقدسة، كل دساتر الدنيا تعتبر الخصوصية شيئ مقدس، وما حدث تصرفات منحطة ولا يوجد لها رادع وبدأ الأمر يتصاعد حتى وصلت لعرض صور وفيديوهات، لحياة الاشخاص”.

وتابع تليمة : “انتظروا أعلى من هذا لأننا سنصل لأكثر من ذلك في الإنحطاط، ويبدو أننا نسير في طريق أن من سيتكلم  فحاجته موجودة، ونحن نسير في طريق اللادولة.”

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أونا

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