محافظ السويس يجتمع برؤساء الأحياء والمديريات لمتابعة الخطة الاستثمارية

عقد اللواء العربى السروى محافظ السويس اجتماعاً برؤساء الأحياء ومديرى المديريات بالمحافظة لمتابعة الخطة الاستثمارية (2015-2016) وما تم إنجازه وطرح وترسية المشروعات المحددة بالخطة.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء الإشراف ومتابعة المشروعات التى تقام ضمن الخطة الاستثمارية داخل الأحياء وإعداد تقرير دورى للتخطيط والمتابعة.

وشدد السروى على مدير جهاز النظافة بسرعة استكمال باقى معدات النظافة وإصلاح وصيانة المعدات الحالية وتكثيف العمل ورفع المخلفات.

وأعطى المحافظ تعليماته إلى مسئولى جهاز الإنارة لاستكمال إنارة طريق "السويس- الإسماعيلية" والمرور على طريق "السويس- الأدبية" وسرعة إصلاح الأعطال بالإنارة العامة بشوارع السويس.

وفى الاجتماع أكد اللواء العربى السروى على سرعة البت وترسية الأعمال على المقاولين لاستكمال مشروعات الخطة الاستثمارية.

حضر الاجتماع اللواء شكرى سرحان السكرتير العام للمحافظة ونشأت البارودى السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات.



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