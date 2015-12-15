جامعة الفيوم تستضيف المستشارة التعليمية اليونانية لشمال أفريقيا

استضافت كلية الآثار بجامعة الفيوم اليوم الثلاثاء البروفيسور ماريا كومارونيل المستشارة التعليمية اليونانية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، والدكتور شاكر مرسى أستاذ اللغة اليونانية الحديثة والأدب المقارن بجامعة الأزهر، فى محاضرة بعنوان "أهمية تدريس اللغة اليونانية فى الجامعات المصرية".

حضر اللقاء الدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار، والدكتور وزير عبد الوهاب رئيس قسم الآثار المصرية، والدكتورة منال أبو القاسم القائم بأعمال رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية، والدكتور أحمد محمود أمين الأستاذ المساعد بقسم الآثار الإسلامية.

وعقدت المحاضرة بقاعة المؤتمرات بالكلية بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

وعلى هامش الزيارة استقبل الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس الجامعة الضيوف، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الطرفين.