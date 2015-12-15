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وزير الإسكان: الهيئة الهندسية تُنفذ «دار مصر» على أعلى مستوى ولدينا قائمة انتظار

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وزير الإسكان: الهيئة الهندسية تُنفذ «دار مصر» على أعلى مستوى ولدينا قائمة انتظار وزير الإسكان: الهيئة الهندسية تُنفذ «دار مصر» على أعلى مستوى ولدينا قائمة انتظار

مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ، أن المشروع سيسهم فى حل مشكلة الإسكان المناسب لعدد كبير من شريحة متوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن الوحدات يتم تنفيذها على أعلى مستوى من جهة نحترمها ونقدرها جميعًا هى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وذلك عقب زيارته مشروع “دار ” للإسكان المتوسط.

وأوضح الوزير أن أي صور تُنشر بشأن ما يتم من عمل في المواقع المختلفة، سواء ما يتعلق بالإنشاءات أو غيره أمر طبيعي في مراحل إنشاء أي مشروع، ولن يتضح ما يتم فى هذا المشروع من جهد إلا بعد انتهاء التنفيذ.

وأكد د. مصطفى مدبولي أنه يتم على الأرض تنفيذ ما يزيد على 50 ألف وحدة بالمشروع بالمرحلتين، وهذا عدد ضخم جدًا لم تقم بتنفيذه أي شركة مقاولات خاصة في هذه المدة الزمنية، مشيرًا إلى أن من حق أي مواطن حاجز بالمشروع غير راضٍ عن مستوى التنفيذ (الذي لم يتم الانتهاء منه بعد، للعلم) من حقه سحب مقدم الحجز، وجميع الأقساط التى دفعها ولن يتم خصم أى مبلغ منه.

وشدد وزير الإسكان على أن الوزارة استجابت بتنفيذها هذا المشروع، لمطالب عديدة من شريحة متوسطي الدخل، الذين شكوا من الأسعار المبالغ فيها لمثل هذه الوحدات بالقطاع الخاص، وكذا تأخر التسليم، وتم طرح وحدات المشروع بأسعار أقل من القطاع الخاص بنسبة 30% على الأقل، بخلاف ضغط التنفيذ فى عام ونصف العام، وهذا لا يحدث فى القطاع الخاص، مضيفًا ‘‘ وعلى الرغم من ذلك نُفاجأ من نقد عدد من الحاجزين للمشروع منذ بدء إنشائه وهجومهم المستمر عليه، ولذا أكرر : أى حاجز بالمشروع غير راضٍ عن مستوى التنفيذ من حقه سحب جميع ما دفعه على الفور، ولن يتم خصم شئ منه، والوزارة ستقوم بتسويقه، ولدينا أعداد مضاعفة فى قائمة الانتظار’’.

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