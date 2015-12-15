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رئيس البرلمان العربى يشيد بالتحالف الإسلامى ضد الإرهاب

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رئيس البرلمان العربى يشيد بالتحالف الإسلامى ضد الإرهاب رئيس البرلمان العربى يشيد بالتحالف الإسلامى ضد الإرهاب

>أشاد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى بتشكيل التحالف الإسلامى المكون من 34 دولة لمحاربة الإرهاب، الذى أعلنت عنه المملكة العربية اليوم الثلاثاء.

وقال الجروان فى تصريحات تلفزيونية إن هذا التحالف كان مطلبا شعبيا تحقق على أيدى القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية وباقى الدول الإسلامية الذين نجحوا فى توحيد صفوف الإسلام والمسلمين ضد هذه الظاهرة الظلامية والهدامة، مشيدا بإنشاء مكتب عمليات بالرياض يتولى التنسيق من أجل عمل إسلامى موحد ضد كافة أشكال الإرهاب وفى مختلف بقاع العالم الإسلامى، مؤكدا أن سياسة التحالف الإسلامى فى محاربة الإرهاب على جميع الأصعدة العسكرية والفكرية والإعلامية هى أفضل السبل للقضاء على الإرهاب.

وأشار الجروان إلى أن البرلمان العربى كان قد طالب بمثل هذا التحرك، وقال إن تحقق هذا التحالف على أرض الواقع يثلج صدور الشعوب العربية والإسلامية، التى تتوسم فيه خيرا بهدف اجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه نهائيا، لما سببه بأفكاره الدخيلة من أضرار عادت على الإسلام و المسلمين بالضرر.

وأكد رئيس البرلمان العربى أن البرلمان العربى لن يدخر جهدا فى دعم هذا التحالف بكل ما أوتى من إمكانيات، داعيا إلى توسيع دائرة التعاون لتشمل مختلف الدول الصديقة فى العالم لدعم مساعى هذا التحالف فى حربه الشاملة على الإرهاب.

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مصر 365

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