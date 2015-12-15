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ارتفاع الإصابة بالجديرى المائى بين أطفال المدارس بالشرقية لـ 25 حالة

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ارتفاع الإصابة بالجديرى المائى بين أطفال المدارس بالشرقية لـ 25 حالة ارتفاع الإصابة بالجديرى المائى بين أطفال المدارس بالشرقية لـ 25 حالة
أصيب 25 تلميذا وتلميذة بمدرسة النهضة الابتدائية بقرية العواسجة مركز ههيا بالشرقية، بفيروس الجديرى المائى، وتم منحهم إجازة إجبارية لمدة أسبوعين، لحين تماثلهم للشفاء.

وقال مدير عام الطب الوقائى بالشرقية خالد فوزى إن الإصابات التى ظهرت بالمحافظة حتى الآن، لا تشكل ظاهرة مرضية أو وباء، حيث أنها أقل من معدلات الإصابة فى نفس التوقيت من كل عام.

وأوضح أن الجديرى هو أحد الأمراض الفيروسية الشائعة التى تصيب الأطفال بصفة خاصة، وعادة ما يظهر فى فصلى الشتاء والربيع، وهو مرض شديد العدوى ، ولذلك تم عزل التلاميذ المصابين أو يشتبه فى إصابتهم ومنحهم إجازة إجبارية لمدة أسبوعين، ولن يسمح لهم بالعودة لمدارسهم إلا بعد مناظرتهم والتأكد من تماثلهم للشفاء.

وأشار إلى أنه تم عقد ندوات تثقيفية بالمدارس، لتوعية التلاميذ والعاملين بماهية مرض الجديرى وطرق الوقاية والعلاج منه، كما تم تشكيل لجان من الطب الوقائى والصحة المدرسية لمناظرة تلاميذ المدارس التى ظهرت بها إصابات، واكتشاف أى حالات مصابة وعزلها على الفور.


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