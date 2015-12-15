تجديد حبس ضابط الإسماعيلية 15 يوما فى اتهامه بقتل طبيب بيطرى

قرر المستشار إسلام حمزة، المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، اليوم، الثلاثاء، تجديد حبس الملازم أول محمد إبراهيم، معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية، 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق، فى اتهامه بقتل مواطن داخل قسم الشرطة.

وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية استدعت الملازم أول محمد إبراهيم، معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية لاستكمال التحقيقات معه فى واقعة المحضر رقم 2156 إدارى قسم أول، الخاص بوفاة الطبيب البيطرى، عفيفى حسنى عفيفى، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم جددت حبسه 15 يوما، وقررت اليوم، تجديد حبسه 15 يوما أخرى ووجهت له تهمة دخول مكان بدون إذن نيابة، "الصيدلية" واستعمال القسوة.

>الجدير بالذكر أن النيابة العامة قامت بالتحقيق مع الضابط فور إصابة الطبيب ونقله إلى المستشفى وقررت إخلاء سبيله بضمان وظيفته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وقامت الدكتورة ريم أحمد، زوجة الطبيب باتهام الضابط بمعاملة زوجها معاملة سيئة والتعدى عليه مما أدى إلى وفاته.

وكان اللواء على العزازى، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، قد أحال الضابط المذكور إلى إدارة التفتيش بالوزارة للتحقيق معه ثم أصدر قرارا بوقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات ثم أصدر وزير الداخليه قرارا بنقله إلى مديرية أمن الدقهلية.