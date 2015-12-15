المنتج محمد العدل: ما يحدث مع خالد يوسف صراع وخناقة برلمانية

أعلن المنتج الدكتور محمد العدل، تضامنه الشخصى مع المخرج والنائب البرلمانى خالد يوسف، بعد عرض صور شخصية له خلال برنامج "على مسئوليتى" للإعلامى أحمد موسى، واصفا ذلك بأنه مجرد صراع وخناقة برلمانية لمن يسبق ويفرض سيطرته وسطوته.

وقال فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "من وجهة نظرى الجميع يخشى من ظهور أحمد عز جديد بالبرلمان المصرى، ولأن خالد يوسف فى معتقداتهم وخيالهم البعيد عن الحقيقة هو الأقرب إلى السيطرة على البرلمان، لذا كان تشويهه وقتله معنويا نتيجة طبيعية للصراع الدائر تحت القبة".

وتابع: "لأننا نعرف من هو خالد يوسف، المخرج والفنان والمواطن وأحد رموز ثورة 25 يناير، أطلقت جبهة الإبداع ونقابة المهن السينمائية بيان يسجل تضامنا معه فى مواجهة هذا الابتزاز والتشويه لرموز الثورة".

وأنهى تصريحاته مناشداً رئاسة الجمهورية التدخل لحل هذه الأزمة وفقا للمادة 57 من الدستور المصرى التى تؤكد على أن الحياة الشخصية لها حرمة، وأنه لا يجوز مصادرة المراسلات الإلكترونية والمكالمات الهاتفية وغيرها.. وتابع: "بعد أن فقدنا الثقة بكل المؤسسات لم يتبق أمامنا سوى رئاسة الجمهورية لتفعيل وتطبيق الدستور المصرى على أرض الواقع".

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