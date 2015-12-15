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داعش يعدم والى الحضر و10 من مرافقيه بتهمة الخيانة بالموصل العراقية

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داعش يعدم والى الحضر و10 من مرافقيه بتهمة الخيانة بالموصل العراقية داعش يعدم والى الحضر و10 من مرافقيه بتهمة الخيانة بالموصل العراقية

>أفاد مصدر عراقى فى شرطة نينوى اليوم الثلاثاء بأن عناصر تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) أعدمت والى قضاء الحضر و10 من مرافقيه وسط القضاء بعد إدانتهم بتهمة الخيانة، وقال العميد محمد الجبورى إن عناصر داعش أعدمت والى قضاء الحضر سعدون اللهيبى الملقب بـ"أبو حفصة" و10 من مرافقيه وسط القضاء بتهمة الخيانة وتعاونه مع قوات البيشمركة جنوب الموصل.

وأوضح أن التنظيم أعدم اللهيبى شنقا مع مرافقيه العشرة فيما عين التنظيم القيادى أبو بكر الضياح وهو سورى الجنسية كوالى جديد للقضاء، من جهة اخرى قصف طيران التحالف الدولى مواقع تنظيم داعش فى القضاء لساعتين متواصلتين ما أسفر عن مقتل وإصابة سبعة دواعش وإحراق صهريج يعود للتنظيم داخل القضاء.

وعلى صعيد متصل قال المصدر إن تنظيم داعش نفذ حكم الاعدام رميا بالرصاص بحق ضابطين فى قوات البيشمركة كان اختطفهما بمعارك قضاء سنجار.
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