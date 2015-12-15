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القبض على مسؤول بالتموين استولى على كروت وبطاقات تموينية في أسيوط

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القبض على مسؤول بالتموين استولى على كروت وبطاقات تموينية في أسيوط القبض على مسؤول بالتموين استولى على كروت وبطاقات تموينية في أسيوط

المضبوطات

ألقى  ضباط مديرية أمن أسيوط القبض على مدير عام سابق بوزارة ، استولى على كروت وبطاقات خاصة تموينية وكشوف خاصة بالأكواد السرية للتموين ومكاتب بريد محافظات الجمهورية للتربح بطرق غير مشروعة بمساعدة آخرين.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارآ من مدير مباحث التموين يفيد ورود معلومات أكدتها التحريات بقيام مصطفى. ش. س. ح.61 سنة – مدير عام بمديرية تموين أسيوط بالمعاش حاليًا، بالتحصل على بعض أجهزة الحاسب الالي الخاص بالمكاتب التموينية بإدارتي تموين ديروط والقوصية مستغلا الأرقام السرية الخاصة بتلك الأجهزة والدخول على برنامج الكروت الذكية لبطاقات التموين والتي سبق التحصل عليها وقيامه بإثبات بيانات على غير الحقيقة وتنفيذ الإضافات والخصومات على برنامج التموين وإعادة إلحاقها بالمنظومة وإضافة أرقام على غير الحقيقة لأصحاب المخابز والبدالين التموينيين، وذلك بمقابل مادي بغية التربح المادي الغير مشروع، كما أفادت تحريات سابقة اتهامه في قضيايا إحراز مخدرات وخمور وخيانة أمانة.

وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة محل أقامته أسفر التفتيش عن ضبط لفافتين لمخدر الافيون تزن 250 جرام بقصد التعاطي كما تم ضبط: ماكينة صرف خبز لصاحب مخبز بلدي، وثلاثة اختام الأول للمتهم “رئيس مكتب تموين مسارة، ومفتش تموين والثالث مدون عليه مصطفى. ش. س. مفتش تموين، و247 بطاقة تموينية سارية، و181 بطاقة تالفة، و100 مائة كارت رقم سري.
> كما تم ضبط 7 بطاقات كارت ذهبي خاصة بمفتشي التموين يبلغ مقدار كل بطاقة 1000 رغيف لصرف حصص الخبز لمن ليس لديهم بطاقات تموينية أمام المخابز و15000 جنيه حصيلة قيام المتهم بالتلاعب بالبيانات و5 فلاشات ة تابعة لشركة تكنولوجيا المعلومات و5 فواتير بيع خبز بإجمالي 2765 رغيف و4186 استمارة تدقيق بيانات.
> وضبط 2656 اسم مدون بكشوف واستمارات وأسماء ربط تجار إدارة تموين القوصية بالكامل أسماء مواطنين ومستفيدين، وورقة مدون بها أسماء مستخدمي النظام التابع لبريد محافظتى القاهرة والجيزة واخرى لمستخدمي النظام التابعين لشركة تكنولوجيا الطيران بمحافظات أسيوط والقاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر وكفر الشيخ والوادي الجديد.

وضبط لدى المتهم كشفين مدون بهما الارقام السرية الكودية لجميع ادارات التموين وكاتب البريد على مستوى الجمهورية واسطوانة مدمجة مسجلة عليها البيانات الكاملة لإدارة تموين القوصية وقارئ كروت للاطلاع على بيانات البطاقات التموينية.وكارتين ميمورى وكشف بأسماء مستخدمي النظام التابع لبريد محافظة المنيا.

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أونا

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