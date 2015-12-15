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حاكم دبى: منطقتنا العربية بحاجة إلى حكمة تفكيك اختناقاتها السياسية

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حاكم دبى: منطقتنا العربية بحاجة إلى حكمة تفكيك اختناقاتها السياسية حاكم دبى: منطقتنا العربية بحاجة إلى حكمة تفكيك اختناقاتها السياسية
غرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: "حضرت اليوم جانبا من المنتدى الاستراتيجى العربى والذى يستعرض حالة العالم سياسيا واقتصاديا فى 2016".
>اليوم السابع -12 -2015

وأضاف حاكم دبى: "رغم التوقعات بتحديات اقتصادية وسياسية سيمر بها العالم فى 2016، إلا أننا نرى أيضا عالما أفضل تقنيا وعلميا وتكنولوجيا".

واستطرد فى تدوينه أخرى، منطقتنا العربية بحاجة لحكمة لتفكيك اختناقاتها السياسية وحوكمة لإدارة مواردها البشرية والمالية، وحكومات نشيطة تستطيع قيادة تنمية حقيقية.

واختتم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى تغريداته، قائلا "وجهنا بتحويل المنتدى الاستراتيجى لمركز بحثى دائم لاستطلاع المستقبل سياسيا واقتصاديا ودعم اتخاذ القرار فى المنطقة".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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