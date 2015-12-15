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المعارضة السورية: عشرات القتلى والجرحى فى غارات جوية على معرة النعمان

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المعارضة السورية: عشرات القتلى والجرحى فى غارات جوية على معرة النعمان المعارضة السورية: عشرات القتلى والجرحى فى غارات جوية على معرة النعمان

> قالت جماعات معارضة سورية إن غارات جوية على سوق للوقود فى قرية بشمال سوريا خاضعة لسيطرة المعارضة أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، وذكرت لجان التنسيق المحلية أن غارات اليوم الثلاثاء على معرة النعمان شنتها طائرات حربية روسية، وأنها أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

من جانبه قال رامى عبد الرحمن، مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 35 شخصا، وإن الطائرات الحربية التى شنت الغارات يعتقد أنها روسية.

ويباع فى هذه السوق وقود الديزل الذى يجلب من مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية. ومن المرجح أن تكون الغارات جزءا من حملة استهداف صناعة النفط التى تعد مصدرا رئيسيا لدخل التنظيم، وتصاعد الطلب على الديزل فى شمال سوريا من أجل التدفئة بحلول فصل الشتاء.
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