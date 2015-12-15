عبد الحفيظ: الأهلي يريد مناقشة اتحاد الكرة في لائحة شؤون اللاعبين

طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بالاجتماع بمسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل مناقشة البنود الجديدة في لائحة لجنة شؤون اللاعبين.

وكان عبد الحفيظ قد انتقد البند الجديد الذي يلزم الأندية التي ترغب في فسخ تعاقداتها مع اللاعبين، بدفع قيمة التعاقد كاملة حتى بدون الالتزام بشرط المشاركة في 10% من المباريات. ( اقرأ تصريحاته )

وقال عبد الحفيظ للصحفيين في حضور مراسل FilGoal.com: "الأهلي مصر على عقد جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة، لمناقشة بنود لائحة لجنة شؤون اللاعبين".

وتابع "نريد أن تُطبق لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، حتى لا يضيع حق الأندية أو اللاعبين".

وكان الأهلي قد دخل في أزمة قبل بداية الموسم بسبب رغبته في فسخ التعاقد مع هندريك هلمكه، ولكن لاعب الوسط البرازيلي يطالب بالحصول على قيمة عقده كاملة.