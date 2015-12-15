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' الأهلي سيحول ملعب التتش لاستاد عالمي مع الحفاظ على هويته التاريخية '

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' الأهلي سيحول ملعب التتش لاستاد عالمي مع الحفاظ على هويته التاريخية ' ' الأهلي سيحول ملعب التتش لاستاد عالمي مع الحفاظ على هويته التاريخية '

كشف وليد مهدي منسق حقوق رعاية النادي الأهلي عن تجهيز خطة لتحويل ملعب مختار التتش التاريخي للنادي إلى ملعب عالمي لاستضافة تدريبات الفريق ومبارياته الودية .

وأوضح مهدي لـFilGoal.com "سيكون هناك خطة لعمل منطقة مختلطة للإعلاميين (Mixed Zone) ومكان يسمح لهم بتغطية التدريبات من داخل الملعب مع اقتراح بعمل كافيتريا ملاصقة للملعب لخدمة الجماهير في المباريات الودية ".

وأكمل "قدمنا تصور لتغيير شكل الملعب بحيث يتم تحديث الأرضية وطريقة وضع الإعلانات الخاصة بالرعاة الجدد من خلال استخدام تقنيات وأساليب حديثة".

وأشار مهدي إلى أن الخطة الموضوعة أمام مجلس الإدارة بعد معاينة الملعب أكثر من مرة ستحوله إلى استاد عالمي مع الحفاظ على هويته التاريخية .

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فيديو اليوم السابع