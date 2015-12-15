اتحاد الكرة يقبل اعتذار عصام عبد الفتاح.. ومضاعفة بدلات الحكام في حال عدم دفع الأندية

أعلن اتحاد الكرة المصري قبول اعتذار رئيس لجنة الحكام عصام عبد الفتاح عن منصبه.

وكان عضو مجلس إدارة الاتحاد قد اعتذر عن منصبه مؤخرا بسبب أزمة بدلات الحكام والتي وصلت إلى ذروتها مع رفض حكام مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش لإدارتها قبل تقاضي بدلاتهم مما أدى لتأخر بدايتها 15 دقيقة.

وكلف الاتحاد في اجتماعه اليوم الثلاثاء تكليف وجيه أحمد بإدارة شؤون اللجنة حتى مناقشة تشكيلها.

أزمة البدلات

وقرر الاتحاد صرف جميع مستحقات الحكام بالقسم الثاني والثالث خلال 48 ساعة وصرف بدلات المراقبين للحكام والمسابقات.

وقرر المجلس أن يتم صرف بدلات حكام القسم الأول (الممتاز) من الأندية مباشرة.. وفي حالة عدم سدادها يتم مضاعفة القيمة حيث أن الاتحاد قد خاطب أندية القسم الأول عدة مرات لصرف بدلات الحكام ولم تستجب الأندية.