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شريف إسماعيل ولى ولى العهد السعودى يتوجهان للقاء الرئيس السيسى

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شريف إسماعيل ولى ولى العهد السعودى يتوجهان للقاء الرئيس السيسى شريف إسماعيل ولى ولى العهد السعودى يتوجهان للقاء الرئيس السيسى
يتوجه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد والنائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية ، عقب وصوله ، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية قبل انطلاق أعمال الإجتماع الثانى لمجلس التنسيق المصرى السعودى المشترك بمقر هيئة الاستثمار مساء اليوم ، والتى يرأس الجانب المصرى فيها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر، أن يتضمن أعمال الاجتماع الثانى لمجلس التنسيق المصرى السعودى، عدد من المشروعات والاتفاقيات بين الجانبين فى مجالات الكهرباء والسياحة والنقل والتربية والتعليم والإذاعة والتليفزيون، كما أنه من المقرر أن تناقش خلال الاجتماع مناقشات حول وديعة دولارية جديدة من السعودية.


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- اجتماع تحضيرى بـ"الوزراء" استعدادا للقاء التنسيقى بين مصر والسعودية غدًا

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مصر 365

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