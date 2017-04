فيلم صيني يحتل المرتبة الأولى عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، تراجع فيلم In the Heart of the Sea حيث حصد 12.6 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Spectre الى المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 12.9 مليون دولار، وبقي فيلم The Good Dinosaur في المرتبة الثالثة مع 14.3 مليون دولار، وتراجع فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 الى المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 15.4 مليون دولار، ودخل الفيلم الصيني Surprise – Journey To the West في المرتبة الأولى بعد أن جمع مبلغ 17 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Krampus الى المرتبة الخامسة حيث جمع 8.4 مليون دولار، وبقي فيلم Creed في المرتبة الرابعة مع 10.1 مليون دولار، وبقي أيضاً فيلم The Good Dinosaur في المرتبة الثالثة حيث جمع 10.3 مليون دولار، ودخل فيلم In the Heart of the Seaفي المرتبة الثانية مع 11 مليون دولار، وبقي فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 في المرتبة الأولى بعد أن حصد 11.4 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Bus 657 الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 2962 شخص، وتراجع فيلم Bridge of Spies الى المرتبة الرابعة مع 3180 مشاهد، وتراجع أيضاً "فيلم كتير كبير" الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 3583 شخص، ودخل فيلم The Good Dinosaur في المرتبة الثانية مع 6986 مشاهد، ودخل أيضاً فيلم In The Heart Of The Sea مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 8241 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، عاد فيلم Bridge of Spies الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 8911 شخص، وتراجع فيلم Creed الى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 10223 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة دخول فيلم Close Range حيث شاهده 11925 شخص، وتراجع فيلم In the Heart of the Sea الى المرتبة الثانية حيث شاهده 23041 شخص ودخل فيلم The Good Dinosaur مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 41201 شخص.

في مصر، دخل فيلم Victor Frankenstein في المرتبة الخامسة حيث حصد مبلغ 365235 جنيه، وتراجع فيلم The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 الى المرتبة الرابعة مع 392503 جنيه، وبقي فيلم Bridge of Spies في المرتبة الثالثة حاصداً 401252 جنيه، تراجع فيلم Spectre في المرتبة الثانية مع 620767 جنيه، ودخل فيلم "الليلة الكبيرة" مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن جمع 957782 جنيه.