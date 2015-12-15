بالفيديو... إعلامي مصري يعرض صوراً فاضحة للمخرج خالد يوسف

في فضيحة مدوية، عرض الإعلامي أحمد موسى صوراً فاضحة تجمع بين النائب البرلماني المخرج خالد يوسف ونساء في أوضاع حميمة، في برنامجه "على مسؤوليتي" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد".

وقد اعتذر الإعلامي إلى المشاهدين على عرضه الصور المخلة المخرج خالد يوسف، مشيراً إلى أنه سيعرض صورتين رغم وجود عدد من الصور لديه، قائلاً إنه لا يتجنى على أحد، في انتظار رد خالد يوسف لمعرفة إذا كانت الصور ملفقة أم لا ولتوضيح الحقيقة أمام من انتخبوه.

وفي حال ثبت أن الفيديو المسرّب للنائب حقيقي، سيتم سحب عضوية البرلمان منه، وهو ما يشير إلى أن المعركة سياسية الطابع.

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