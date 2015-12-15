North West استحقت مدينة ديزني بعد أول تغريدة لها خلسة

تبلغ من العمر سنتين فقط!!

لكن، يبدو أن North West تتبع خطى ودهاء والدتها Kim Kardashian على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد أعلنت نجمة تلفزيون الواقع وهي تضحك أن ابنتها الصغيرة توصلت خلسة إلى متتبّعيها الـ 37 مليون وغرّدت بأحرف 'jhjhh'/'. غير المفهومة ومن دون علمها.

وبينما تتعافى Kim من ولادة ابنها الثاني Saint بعد خروجها من المستشفى منذ بضعة أيام، يمضي زوجها Kanye West ووالدتها Kris Jenner أحلى الأوقات في أسعد مكان على الأرض، مدينة ديزني في ولاية كاليفورنيا، وطبعاً مع الخالة Kourtney Kardashian وأولادها.

عين Kanye بقيت ساهرة على ابنته الصغيرة، بينما كان يسير بجوارها في حين كانت تستقل عربة جنباً إلى جنب.