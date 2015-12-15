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بالفيديو: إعلامية مصرية تبكي بعد اتهامها في فضيحة أخلاقية: أولادي أنكروني

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بالفيديو: إعلامية مصرية تبكي بعد اتهامها في فضيحة أخلاقية: أولادي أنكروني بالفيديو: إعلامية مصرية تبكي بعد اتهامها في فضيحة أخلاقية: أولادي أنكروني

الثلاثاء 15-12-2015 15:35

بكت الإعلامية المصرية حياة الدرديري مقدمة برنامج " اليوم" على قناة "الفراعين" بعد انتشار صور فاضحة لها تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت حياة إنها ليست من أسرة ثرية بل تنتمي إلى إحدى القبائل المحترمة التي تحافظ على شرفها، وأضافت أن الصور الفاضحة أحدثت غصة في قلبها وقلب ابنتيها وابنها ودعت الله أن يرفع الظلم عنها.
وأنهت كلامها قائلة إن أولادها اليوم يفخرون بها، بعد أن وصل بهم الحد إلى الإنكار أنها والدتهم، ولم تتمالك حياة نفسها من البكاء وفضلت الخروج بفاصل إعلامي.

شاهدوا مداخلة حياة الدرديري على الهواء

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سيدتي

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