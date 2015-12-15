نجوم غابوا في 2015 وآخرون فقدوا ذويهم

رحل العديد من النجوم العرب عن الحياة خلال هذا العام، فيما فقد البعض الآخر منهم أغلى الناس على قلوبهم.

-فقد فارق عالمنا الفنان العالمي عمر الشريف عن عمر ناهز الـ83 عامًا جراء أزمة قلبية.

-رحلت الفنانة الكبيرة فاتن حمامة "سيدة الشاشة" عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد تعرضها لأزمة قلبية.

-بعد معاناة مع المرض، توفي الفنان الكبير نور الشريف عن عمر يناهز 69 عامًا.

-رحل الإعلامي السعودي سعود الدوسري عن عمر يناهز 46 عامًا، إثر تعرضه لسكتة قلبية داهمته أثناء نومه في باريس.

-فجعت الكويت برحيل الفنان الكبير أحمد الصالح عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة، نقل في إثرها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات في الولايات المتحدة.

-توفي الفنان السوري عامر السبيعي في مدينة الإسكندرية بمصر عن عمر يناهز 67 عامًا، بعد أزمة قلبية تعرّض لها داخل المستشفى. وكان عامر يقيم في مصر منذ اندلاع الحرب السورية، إذ إنّه كان ممنوعًا من دخول سورية بعد تصريحاته المعارضة لنظام بشار الأسد، علمًا أنّ والده الفنان رفيق السبيعي وشقيقه المخرج سيف الدين السبيعي من المؤيدين للنظام.

-فقد الفن الممثل سامي العدل بعد صراع مع المرض داخل غرفة العناية المشدّدة في المستشفى الذي نقل إليه بعد سلسلة أزمات قلبيّة تعرّض لها.

وتوفيت الفنانة السورية رندة مرعشلي عن عمر يناهز 42 عامًا في دمشق بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كانت الراحلة زوجة الكوافير نورس عبود، ولديها منه طفلان جود وسيلينا، وهي الزوجة السابقة للفنان طارق مرعشلي، وأثمر هذا الزواج عن ابنتهما الوحيدة الفنانة هيا مرعشلي قبل الانفصال.

-بعد رحلة من المعاناة مع المرض، رحل الشاعر الغنائي عبد الرحمن الأبنودي عن عالمنا، حيث كان يعاني من مشاكل مزمنة في الرئة، وتوفي إثر إصابته بجلطة في المخ.

-غاب عن عالمنا أيضًا الفنان غسان مطر عن عمر يناهز 77 عامًا بسبب تدهور حالته الصحية.

-عن عمر 35 عامًا توفي الممثل اللبناني عصام بريدي في حادث سير مروع، وهو شقيق الإعلامي وسام بريدي.

-توفّي المونولوجست المصري الشهير حمادة سلطان عن عمر يناهز 74 عامًا.

-رحيل الفنان السوري القدير ‫‏عمر حجو في سورية، عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد تراجع صحّته وخضوعه لأكثر من عمليّة جراحيّة، وهو والد المخرج الليث حجو.‬‬‬

-وفاة الممثل المصري يسري مصطفى، بعد معاناة طويلة مع مرض الفشل الكلويّ استمرّ سنوات، وهو الزوج السابق للممثلة المصرية الراحلة زيزي مصطفى.

-توفي الفنان المصري محمد وفيق، بعد صراع طويل مع المرض.

-وفاة الفنان سعيد طرابيك عن عمر يناهز 74 عامًا بعد أزمة مرضية تعرض لها في القلب.

- توفي الروائي والصحافي المصري جمال الغيطاني، عن عمر ناهز 70 عامًا، إثر تعرضه لوعكة صحية طارئة بسبب ضيق في التنفس ودخوله في غيبوبة.

-بعد معاناة مع مرض السرطان، رحلت الفنانة المصرية الشابة ميرنا المهندس عن عمر 36 عامًا.

-رحيل الفنان المصري الكوميدي حسن مصطفى بعد معاناة مع مرض القلب.

-رحيل الفنان المصري إبراهيم يسري عن عمر يناهز 65 عامًا، بعد أزمة صحية مفاجئة.

-رحيل المخرج المصري رأفت الميهي بعد مروره بأزمات مرضية متلاحقة منها جلطات في المخ أدت إلى فقدان الكلام.

-فجع الوسط الفني والأدبي في السعودية بوفاة الشاعر المعنى توفيق محمد شهاب، بعد وقوعه في صالة شقته ليفارق الحياة.

-توفيت الممثلة اللبنانية القديرة سعاد كريم.

-وفاة الفنان السعودي عبد الله الربيع عن عمرٍ ناهز 65 عامًا بعد أزمة قلبية مفاجئة.

-غيّب الموت الشاعر السوري عمر الفرا عن عمر يناهز 66 عامًا، إثر تعرّضه لذبحة قلبية.

-رحيل المخرج المصري سامي محمد علي بعد أزمة قلبية عنيفة مرّ بها.

-كما فارق الحياة الفنان الأردني محمد القباني عن عمر 68 عامًا، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

-وفاة المنتج المصري محمد حسن رمزي.

-فارق الفنان السوري عادل شكري الحياة في مدينته حماة، عن عمر ناهز 80 عامًا إثر إصابته بسكتة قلبية،

-وفاة الإعلامي السوري علاء الدين الأيوبي إثر نوبة قلبيّة مفاجئة ألمّت به، وهو يمارس عمله في مكتبه بدمشق عن عمر 57 عامًا.

-وفاة الموسيقار المغربي عمر الطنطاوي عن عمر قارب 86 عامًا، بعد صراع مع المرض.

- وفاة الممثلة المغربية فاطمة بنمزيان في الرباط عن سن يناهز 71 عاماً.

-وفاة الفنان السعودي عبد الرحمن الخريجي في مدينة الطائف إثر أزمة صحية مفاجئة ألمت به.

-وفاة الفنانة المصرية القديرة مديحة سالم بعد أزمة صحية.

-كما توفي الإعلامي السعودي أبو زناد صالح العمري إثر تعرضه لحادث سير في الرياض.

-وفاة الممثلة المغربية لبنى فاسيكي في المستشفى الجامعي محمد السادس في مراكش بعد معاناة مع مرض.

-وفاة الفنانة الشعبية التونسية فاطمة بوساحة عن عمر يناهز 73 عامًا بعد صراع مرير مع المرض.

-وفاة الفنان المصري عبد الله حفني عن عمر ناهز 61 عامًا، في مستشفى 6 أكتوبر في الدقي بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

بالنسبة لذوي الفنانين، فقد توفيت هذا العام والدة المطرب السعودي رابح صقر في الإحساء شرق المملكة، وشقيقة الفنان المصري طلعت زكريا حيث كانت تعاني أزمة صحية قبل موتها. وبهيجة مطر والدة الفنانة اللبنانية مادلين مطر، ورحلت سلوى شقيقة الممثل خالد أبو النجا، بعد أن شبّت النار في المبنى الذي تقطن فيه والتهمت شقّتها، وابنة شقيقة الفنانة شريهان، بعد صراع مع المرض.

-غاب عن عالمنا خلال 2015 شقيقا الفنان إيمان البحر درويش، وهما خليل البحر وعبد الفتاح وجدة الفنان اللبناني وائل كفوري، وشقيق الفنان عاصي الحلاني، وشقيق الفنان المصري سامح الصريطي.

وانتقلت إلى رحمة الله والدة إخلاص جنفيان زوجة الفنان التونسي صابر الرباعي، بعد صراع مع المرض. وزوجة المطرب محمد الحلو بعد صراع مع المرض أيضًا، ونهلة القدسي زوجة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، في العاصمة الأردنية عمان، وشقيق الفنان المصري أحمد فهمي.

وفجعت الفنانة السورية كندة حنا بوفاة والدها حنا مرشد حنا في العاصمة السورية دمشق، ووالدة الفنان صالح خيري، وشقيقة الفنان المصري الكوميدي سليمان عيد، وجميل الباجوري والد المخرج المصري هادي الباجوري.

وتوفي والد الممثلة التونسية درة بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات بتونس.

ورحلت والدة الإعلامي وائل الإبراشي بعد صراع مع المرض، وشقيق الإعلامي محمود سعد. وتوفي والد الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف في حادث سيارة، ووالد الفنان اللبناني باسم فغالي.

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