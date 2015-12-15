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الانتهاء من تحويل خط مياه بالقليوبية للبدء فى إنشاء نفق المحافظة

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الانتهاء من تحويل خط مياه بالقليوبية للبدء فى إنشاء نفق المحافظة الانتهاء من تحويل خط مياه بالقليوبية للبدء فى إنشاء نفق المحافظة
قام المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بمتابعة أعمال نفق المحافظة، حيث تم الانتهاء من جسات خط المياه وجار التنسيق لعمل الخرائط للموقع كله وإرسالها إلى الاستشارى والشركة المنفذة لبدء العمل بعد ورود العينات من المعامل.

كما تم تعديل الشوارع التى سوف تستخدم للتحويل المرورى خلال أعمال إنشاء نفق المحافظة، حيث تم كسر الأرصفة بشارع هانى كامل مع رفع الإشغالات أولا بأول، كما تم تعديل مسار خطى الطرد بنسبة 75% بالإضافة إلى تركيب اللوحات الإرشادية والمرورية التى يجب الالتزام بها لتحقيق سهولة الحركة المرورية، وتهيب المحافظة بالمواطنين الالتزام بها لسرعة إنجاز الأعمال فى الوقت المحدد، كما تتقدم المحافظة بالاعتذار لجميع المواطنين عن أى تكدسات مرورية قد تحدث أثناء أعمال نقل المرافق وإنشاء النفق مع التأكيد على انتهاء هذه المشكلة تدريجيا بعد انتهاء الأعمال وتحديد موقع النفق وانتظام أعمال الحفر وتحديد مسارات حركة المرور.
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