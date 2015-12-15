عضوا نواب البحر الأحمر يتدخلان لحل أزمة شباب رأس غارب

التقى أحمد الضوى ومحمد محمد عبد المقصود عضوا مجلس الشعب بالبحر الأحمر، بمجموعة من شباب مدينة رأس غارب شمال المحافظة، لمناقشة مطالبهم بشأن تعيينهم بشركات البترول برأس غارب.

وكان قد نظم صباح اليوم العشرات من شباب مدينة رأس غارب وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة البحر الأحمر للمطالبة بالتعيين فى شركات البترول بالمدينة.

قال المشاركون فى الوقفة، إنه كان هناك اتفاق مع وزير البترول الأسبق عبدالله غراب بتعيين 250 شابا من مدينة رأس غارب على 3 دفعات، والذى لم تتم فى جدولها الزمنى منذ عام 2012 حتى الآن.

وأضاف المشاركون فى الوقفة، أننا حضرنا اليوم لتنظيم وقفة للمطالبة بحقنا فى التعيين، مشيرين إلى أن مدينتهم تمتلك أكثر من 40 شركة بترول والتعيينات فيها تتم من خارج المدينة والمحافظة.

كما طالبوا بمقابلة اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر لحل مشكلاتهم، مشيرين إلى أنهم من الدفعات المتأخرة فى التعيين.