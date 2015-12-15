بالصور.. تـصاعد احتجاجات الترسانة البحرية بالسويس وغلق الأبواب بالأوناش

أعلن عمال شركة ترسانة السويس البحرية اليوم الثلاثاء اعتصامهم بمقر الشركة والتوقف عن العمل، للمطالبة بتطبيق القانون الخاص بعمال هيئة قناة السويس وضمهم على كادر الهيئة ماليا وإداريا، وتنفيذ وعود الفريق أحمد فاضل رئيس الهيئة السابق بضمهم للهيئة والعمل على تطوير منظومة الشركات التابعة للهيئة، وتقديم خدمات للحركة الملاحية بمصر والقناة.

وقام العاملون اليوم بغلق الأبواب بالأوناش وقفل الطريق داخل الشركة ومنع خروج أى عربات من داخل الشركة بعد رفض الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الحالى مقابلة النقابات ورؤساء مجالس الإدارات إلا بعد فض الاعتصام.

وقال المحتجون لـ"اليوم السابع"، إنهم يناشدون الرئيس السيسى بالتدخل وتحقيق مطالباتهم والتى تتقدمها وضع خطة لتطوير شركة ترسانة السويس البحرية ومحاربة الفساد وتطوير المنظومة الإدارية وضمهم ليكونوا تابعين لهيئة قناة السويس مباشرة، وهو قرار سيكون له عائد اقتصادى قوى بتطوير منظومة الشركات السبعة يكون دفعة اقتصادية للبحرية المصرية.

وأضاف المحتجون أن هناك مستشارين ومسئولين بهيئة قناة السويس يحاولون إجهاض محاولاتهم القانونية للضم، وذلك لمصالح شخصية ومادية لهم على حسب وصفهم، مطالبين الرئيس بالتدخل المباشر فى هذا الأمر وتدعيم الاقتصاد الوطنى.