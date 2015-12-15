كارتر: على تركيا القيام بمزيد من الجهد في مواجهة داعش

حث وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر تركيا يوم الثلاثاء على فعل المزيد للمساعدة في القضاء على تنظيم داعش وذلك في مستهل جولة بمنطقة الشرق الأوسط تهدف إلى حشد الدعم الإقليمي للحملة العسكرية.

وقال كارتر للصحفيين وهو في طريقه إلى قاعدة إنجيرليك الجوية بجنوب تركيا إن أنقرة بحاجة إلى تعزيز الرقابة على حدودها مع سوريا خاصة في مسافة 100 كيلومتر تقريبًا يعتقد أن التنظيم المتشدد يستغلها في تجارة غير مشروعة وفي نقل المقاتلين الأجانب من سوريا وإليها.

وأضاف في أول زيارة له لإنجيرليك منذ توليه وزارة الدفاع “تركيا أمامها دور هائل … نقدر ما تفعله ونريد منها المزيد.”

وأشار كارتر إلى أن هذا يشمل مشاركة القوات التركية “في الجو والبر على النحو الملائم.” وأضاف أن رقابة تركيا على حدودها “هي أهم إسهام تفرضه جغرافيتها.”

واكتسبت إنجيرليك أهمية أكبر خلال الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة مستهدفة داعش حيث قال مسؤولون إن 59 طائرة أمريكية وتركية وقطرية وألمانية تنفذ مهام تزويد بالوقود ومهام استطلاع وقصف انطلاقا من قاعدة إنجيرليك في الوقت الحالي مقارنة مع نحو 15 طائرة فقط من كل دول التحالف في بداية سبتمبر.

ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد خلال الأسابيع والشهور المقبلة لكن المسؤولين لم يكشفوا عن تفاصيل.