اتحاد الكرة يقبل اعتذار «عبد الفتاح» عن رئاسة لجنة «الحكام» ويكلف «وجيه» لإدارتها

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، قبول اعتذار عصام عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة من رئاسة لجنة الحكام، وتكليف وجيه أحمد لإدارة شؤون اللجنة لحين مناقشة تشكيلها.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، برئاسة جمال علام، بمقر الاتحاد بالجزيرة وقرر صرف جميع مستحقات الحكام بالقسم الثاني والثالث خلال 48 ساعة، وصرف بدلات المراقبين للحكام والمسابقات.

كما قرر المجلس صرف بدلات حكام الدوري الممتاز من الأندية مباشرة ، وفي حالة عدم سدادها يتم مضاعفة القيمة، حيث أن الاتحاد قد خاطب أندية القسم الأول عدة مرات لصرف بدلات الحكام ولم تستجب الأندية.