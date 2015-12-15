إذاعة شعبي أف أم تتبنى مواهب شباب راديو الإنترنت وطلبة الإعلام

كتبت: إنجي لطفي

تنظم إذاعة شعبي اف ام مسابقة شهرية خاصة بشباب مذيعي راديو الانترنت وشباب طلبة الإعلام وكل من يرغب في اكتشاف قدراته الإذاعية، وذلك اعتبارًا من بداية العام الجديد، ويكون على المتسابقين إرسال جزء من برنامج لايتعدى ثلاث دقائق مرفق به بيانات اسم البرنامج والهدف منه وسبب اختيار اسم البرنامج، ز ترسل الطلبات علي البريد الاليكتروني لإذاعة شعبي اف ام ( sha3byfm95@sha3byfm95.com ) ، أو الصفحة الرسمية لإذاعة شعبي اف ام في موعد أقصاه أول عشرة أيام من كل شهر.

وتخضع التراكات المرسلة للجنة تحكيم من رؤساء إذاعات راديو النيل ويتم اختيار أحسن عشرة تراكات ويوضع كل تراك مع صورة مقدم البرنامج علي الصفحة الرسمية لإذاعة شعبي اف ام بعدها يتم اختيار أكتر الأعمال التي حازت على أكبر نسبة تصويت يتم بعدها اختيار أكثر خمسة اعمايك شعبي اف ام يتبني مواهب شباب الانترنت وطلبة الإعلام أعمال حازت علي أعلى نسبة تصويت، على أن يتم إذاعتها في احد برامج إذاعة شعبي اف ام واستضافة أصحاب الأعمال الفائزة مع منح الفائز الأول والثاني جائزه مالية.