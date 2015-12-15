«الأزهر» يرحب بتشكيل تحالف إسلامي عسكري ضد الإرهاب

رحب «الأزهر الشريف»، بتشكيل تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب، الوفد مؤلف من 34 دولة بالعاصمة السعودية الرياض.

ووصف بيان للأزهر، اليوم، قرار إنشاء ذلك التحالف بالتاريخي الذي طالما طالب به شيخ الأزهر في عدة لقاءات ومؤتمرات، كما كان مطلبًا ملحًّا لشعوب الدول الإسلامية التي عانت أكثر من غيرها من الإرهاب الأسود الذي يرتكب جرائمه البشعة دون تفريق بين دين أو مذهب أو عرق.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، دعا الأزهر الشريف كافة الدول الإسلامية إلى الانضمام لهذا التحالف لمواجهة الإرهاب بمختلف صوره وأشكاله، آملاً أن يكون هذا التحالف نواة لتكامل وتنسيق إسلامي في كافة المجالات، معربًا عن تطلعه إلى نجاح جهود هذا التحالف في دحر الإرهاب وتخليص العالم من شروره.

وأعلنت الليلة الماضية المملكة العربية السعودية تشكيل تحالف عسكري إسلامي “لمحاربة الإرهاب” يضم 34 بلدًا أبرزها مصر وتركيا وباكستان ودول خليجية.

ومن المقرر تأسيس مركز عمليات مشترك في العاصمة السعودية، الرياض، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام سعودية.

وتضم قائمة الدول الـ34 الأعضاء كلا من: السعودية، والبحرين، وبنجلاديش، وبنين، وتشاد، وجزر القمر، وساحل العاج، وجيبوتي، ومصر، والجابون، وغينيا، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، والمالديف، ومالي، والمغرب، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسنغال، وسيراليون، والصومال، والسودان، وتوجو، وتونس، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.

وقال ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان، إن التحالف الجديد سينسق الجهود ضد المتطرفين في العراق، وسوريا، وليبيا، ومصر، وأفغانستان.