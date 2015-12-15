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سيدة تضع مولودها فى الشارع أمام مستشفى الطوارئ بالمنصورة

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سيدة تضع مولودها فى الشارع أمام مستشفى الطوارئ بالمنصورة سيدة تضع مولودها فى الشارع أمام مستشفى الطوارئ بالمنصورة
لم تمهل آلام الولادة سيدة، وقتا كى تصل إلى المستشفى لتضع مولودها، حيث اشتدت آلام الوضع بها وهى بوسط الطريق، حتى سقطت مغشيا عليها أمام باب مستشفى الطوارئ بالمنصورة، حيث وضعت مولودها، اليوم، الثلاثاء، قبل دخول المستشفى.

وعلى الفور خرج العاملون بمستشفى طوارىء المنصورة، لنقل السيدة التى تصادف تواجدها أمام البوابة الرئيسية للمستشفى، وتم إدخال المولود لحجرة العمليات للإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمولود، ووضع المولود تحت الملاحظة.

وأكد الدكتور سمير عطية، مدير مستشفى الطوارئ، أن السيدة وضعت طفلها مبكرا عن موعده الطبيعى.
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