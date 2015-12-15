تعيين الزميل محمود سعد الدين رئيسا لتحرير موقع "برلمانى"

أصدر الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع" قراراً بتعيين الزميل محمود سعد الدين رئيسا لتحرير موقع برلمانى ، ليكون بذلك أصغر رئيس تحرير لموقع إخبارى فى مصر

وجاء قرار الزميل خالد صلاح بتعيين "سعد الدين" رئيسا لتحرير موقع برلمانى ، بعد النجاح الكبير الذى تحقق للموقع الوليد فى فترة لم تتجاوز الشهرين ، وهى الفترة التى أثبت خلالها الزميل محمود سعد الدين قدرته على إدارة الموقع وخلق حالة من الالتفاف حوله ، سواء من المرشحين لمجلس النواب والنواب الذين حازوا ثقة الشعب ، أو من الزملاء الصحفيين البرلمانيين .

واستطاع موقع "برلمانى" منذ انطلاقه تحت قيادة الزميل محمود سعد الدين أن يقدم الخدمة المعلوماتية لمرشحى البرلمان ، وللمواطنين الباحثين عن المعلومة التى تساعدهم على اختيار مرشحيهم ، محققا بذلك الشعار الذى رفعه " عين للنائب وعين عليه" .

وكان الزميل محمود سعد الدين قد تولى عدة مناصب قيادية بمؤسسة اليوم السابع ، قبل توليه رئاسة تحرير " برلمانى" ، منها رئاسة القسم السياسى ، ورئاسة قسم الحوادث والقطاع القضائى ، كما تم تعيينه مديرا للتحرير .

وبذلك يكون الهيكل التنظيمى لموقع برلمانى ، الكاتب الصحفى الزميل خالد صلاح رئيسا لمجلس الإدارة ، والزميل محمود سعد الدين رئيسا للتحرير.