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تعيين الزميل محمود سعد الدين رئيسا لتحرير موقع "برلمانى"

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تعيين الزميل محمود سعد الدين رئيسا لتحرير موقع "برلمانى" تعيين الزميل محمود سعد الدين رئيسا لتحرير موقع "برلمانى"
أصدر الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع" قراراً بتعيين الزميل محمود سعد الدين رئيسا لتحرير موقع برلمانى ، ليكون بذلك أصغر رئيس تحرير لموقع إخبارى فى .

وجاء قرار الزميل خالد صلاح بتعيين "سعد الدين" رئيسا لتحرير موقع برلمانى ، بعد النجاح الكبير الذى تحقق للموقع الوليد فى فترة لم تتجاوز الشهرين ، وهى الفترة التى أثبت خلالها الزميل محمود سعد الدين قدرته على إدارة الموقع وخلق حالة من الالتفاف حوله ، سواء من المرشحين لمجلس النواب والنواب الذين حازوا ثقة الشعب ، أو من الزملاء الصحفيين البرلمانيين .

واستطاع موقع "برلمانى" منذ انطلاقه تحت قيادة الزميل محمود سعد الدين أن يقدم الخدمة المعلوماتية لمرشحى البرلمان ، وللمواطنين الباحثين عن المعلومة التى تساعدهم على اختيار مرشحيهم ، محققا بذلك الشعار الذى رفعه " عين للنائب وعين عليه" .

وكان الزميل محمود سعد الدين قد تولى عدة مناصب قيادية بمؤسسة اليوم السابع ، قبل توليه رئاسة تحرير " برلمانى" ، منها رئاسة القسم السياسى ، ورئاسة قسم الحوادث والقطاع القضائى ، كما تم تعيينه مديرا للتحرير .

وبذلك يكون الهيكل التنظيمى لموقع برلمانى ، الكاتب الصحفى الزميل خالد صلاح رئيسا لمجلس الإدارة ، والزميل محمود سعد الدين رئيسا للتحرير.

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مصر 365

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