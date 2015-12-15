تأجيل محاكمة 494متهمًا بأحداث مسجد الفتح لـ19 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بوادي النطرون ، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 494 متهمًا، لاتهامهم في أحداث العنف والقتل، التي وقعت في شهر أغسطس من العام الماضي في منطقة رمسيس ومحيط مسجد الفتح، وقسم شرطة الأزبكية لجلسة ١٩ ديسمبر الجاري.

وشهدت جلسة اليوم انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين اعتراضا على عدم اعمال المحكمة لنص المادة ١٤٣ من قانون الاجراءات الجنائية والتى توجب على المحكمة اخلاء سبيل المتهمين وجوبيا لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطى

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية وأسندت النيابة العامة لهم، ارتكابهم لجرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام ٢٠١٣.