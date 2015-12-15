أسامة هيكل يلتقى وفد الصحفيين الأفارقة

كتبت- إنجي لطفي

استقبل أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وفدًا من الصحفيين الأفارقة.

في بداية اللقاء رحب هيكل بالوفد موضحًا أن مدينة الإنتاج الإعلامي تعد أكبر مناطق البث في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما استعرض أهم الأنشطة التي تقدمها المدينة سواء الإنتاج الدرامي أو تصوير الأعمال الدرامية إلي جانب الخدمات التي تقدمها المدينة الخاصة باستديوهات المونتاج والصوت إضافة إلى الجانب التعليمي والتدريبي المتمثل في الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، والتي تضم دراسات متعددة في مجالات الإعلام .

و أكد هيكل في حوار مفتوح مع الوفد على عمق العلاقات المصرية الإفريقية والتي لها جذور تاريخية عميقة، داعيًا كافة الدول الإفريقية والشركات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والدخول في الشراكة مع المدينة في المجالات الإعلامية بوجه عام عن طريق عدد من المشروعات سواء الشراكة الإنتاجية، أو فتح قنوات إفريقية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، أو في مجال التدريب، مضيفًا أن المدينة تعمل بنظام المناطق الحرة الذي يقدم مزايا عديدة من تخفيضات جمركية وتسهيلات إدارية.

وأضاف هيكل أن هناك علاقة وثيقة بين المدينة والنايل سات حيث أن وجودها في مكان جغرافي واحد يسهل عملية البث ويقلل الأعطال، موضحًا أن مدينة الإنتاج الإعلامي تعاقدت مؤخرًا علي إدخال الإنترنت فائق السرعة مما يعطي القنوات فرصة أكبر للتعامل مع الإتصالات والقمر الصناعي .

وحول الإنتاج الدرامي أشار هيكل إلى أن المدينة تعدل حاليا سياستها في هذا الشأن وذلك باستخدام التكنولوجيا، وتقليل تكلفة الإنتاج والارتقاء بمستوى الأعمال التي تقدم من أجل عودة الدراما المصرية لمكانها الطبيعي الرائد في المنطقة .

ودعا هيكل الوفد لزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي والتعرف علي معالمها وزيارة مناطق التصوير المفتوحة بها، ومشاهدة الأعمال التي يتم تصويرها حالياً .