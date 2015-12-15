محافظ البحيرة يشارك بالمؤتمر الختامى لمبادرة الوقاية من مرض سرطان الثدى

شهد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة المؤتمر الختامي لمبادرة "صحتك بالدنيا" الذي نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بالتنسيق مع جمعية الحمد للتنمية للوقاية من مرض سرطان الثدي، بالتعاون مع مديرية الصحة وبرلمان شباب الرحمانية والمجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة اتجاه، حيث تم تدريب وتوعية وتنظيم ندوات للمتطوعين بالمبادرة.

يذكر أن المبادرة التي انطلقت في 2 سبتمبر الماضى بمركز الرحمانية، وشهدت عقد 4 لقاءات جماهيرية لتوعية المرأة الريفية بخطورة مرض سرطان الثدي وطرق الوقاية منه، أعقبها زيارات منزلية عن طريق حملة طرق الأبواب وتوزيع منشورات للتوعية بالمرض تم خلالها تقديم التوعية لعدد 16 ألف و806 سيدة.

ووقعت المبادرة الكشف المبدئي والوقائي لمرض سرطان الثدي بالمجان بمقر المركز الطبي بجمعية الحمد للتنمية بقرية المجد بالرحمانية علي 50 سيدة.

وأكد محافظ البحيرة، خلال تفقده للمركز الطبى بجمعية الحمد، الذى تم تزويده بجهاز الكشف المبكر لسرطان الثدى، أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل جنبا إلى جنب فى تطوير وتنمية وتقديم الخدمات للمجتمع المحلى المحيط بها.

ووجه المحافظ بتعميم التوعية والفحص الشامل بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق بين مديرية الصحة والمستشفيات المركزية والجمعيات الأهلية وتحويل اى حالة إصابة لمعهد الأورام بدمنهور، كما وجه بحصر المرضى بفيروس سى بنطاق الرحمانية تمهيدا لإنشاء مركز لعلاج وصرف عقار فيروس سى بمستشفى الرحمانية العام.

وشهد المؤتمر الدكتور علاء الدين عثمان، وكيل وزارة الصحة وكامل غطاس رئيس مدينة الرحمانية والمستشار خيري الكباش رئيس مجلس إدارة الجمعية.