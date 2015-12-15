السجن 3 سنوات لعاطل وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره فى الأقراص المخدرة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "عصمت.ع.أ"، عاطل، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة قسم أول.

ترجع الواقعة إلى عام 2014 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت المعلومات لضباط مباحث القسم، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة القسم ، وترويجها على عملائه وزبائنه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية. وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.